Horeca gaat uit protest open: ’Liever strijdend ten onder dan stilletjes doodgaan’

Sterren

Gordon gooit horecazaken open: ’De situatie is onhoudbaar’

Gordon opent zaterdag zijn horecazaken in Amsterdam en Blaricum. In een video op Instagram zegt de artiest en horecaondernemer dat te doen omdat de huidige situatie „onhoudbaar” en „niet meer te verantwoorden” is. Ook roept hij andere horecaondernemers op hetzelfde te doen.