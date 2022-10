’Ik hoor dat ze in Den Haag niet zo voor Israël zijn, dat is een probleem hier hoor’

Elisheva Hoffman laat Rutte vol trots het boek zien dat zij schreef over de verschillende families waar zij tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zat. „Ik wil de premier laten weten dat er in Nederland ook veel mensen waren die de Joden hielpen.”

Hoffman woont al sinds 1967 in Israël. Een echte zionist, die soms met afschuw ziet hoe de houding ten aanzien van Israël in Europa is veranderd. Via een neef in Amsterdam krijgt ze het nieuws in Nederland mee. „Ik hoor dat ze in Den Haag niet zo voor Israël zijn. Dat ze ook een Palestijnse staat willen. Dat is een probleem hier hoor.”

Het vredesproces, dat al jaren dood is, heeft Rutte eerder op de dag besproken met premier Yair Lapid en zal ook ter sprake komen in zijn onderhoud met de Palestijns president Abbas. Belangrijk gespreksonderwerp met Lapid was ook de toekomstige gasleveranties van Israël aan Europa.

Opvallende timing

De timing van de trip van Rutte is opvallend: over een week zijn er verkiezingen in Israël. De Nederlandse Israëli’s in het verzorgingshuis klagen dat zij voor de vijfde keer in vier jaar naar de stembus moeten. Maar voor nu zijn ze blij met het hoge bezoek uit hun voormalige thuisland. Rutte zelf is in zijn element. Naar eigen zeggen wil hij van de overlevenden ’leren hoe we de wereld veilig houden en antisemitisme kunnen bestrijden’.

De premier gaat van tafel naar tafel. Schouderklopje hier, grapje daar. „Ik zit met iemand van 105 te praten. Ongelofelijk!” Die 105-jarige is Mirjam Bolle. Zij is iets minder onder de indruk. „Ik wilde eigenlijk niet komen”, zegt ze. „Maar ze zeiden dat ik moest.” Ze weet weinig van de premier. „Alleen dat hij al tien jaar aan de macht is.” Toch is ze blij dat ze er is. „Ik moet zeggen: het is een zeer aardige man.”

Bolle vertelt over haar tijd in Westerbork en Bergen-Belsen. Zoals bij iedereen in de zaal de herinneringen aan die donkere tijd nog springlevend zijn. Zo ook bij Sonja Khan Hoekstra, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Eindhoven ondergedoken zat. Nu glundert zij echter van trots. „Ik ben de enige die een zoen van de premier heeft gehad.” Met een vinger wijst ze naar haar wang. „Hier!”

De 82-jarige Hoekstra had vooraf een vraag uitgeschreven voor de premier. „Ik wilde weten wat hij met de ervaringen en verhalen gaat doen als hij weer terug in Nederland is.” Ze is tevreden met het antwoord. „Hij zei dat hij erover zal gaan vertellen zodat mensen het beter kunnen begrijpen. Daar ben ik blij mee.”