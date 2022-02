Amerikaanse kustwacht redt 18 mensen van losgebroken ijsplaat

Ondanks waarschuwingen van de weerdiensten was de groep sneeuwscooter- en quadrijders onderweg toen het ijs losbrak van de oever op Lake Erie bij Catawba Island, in de staat Ohio. Het meer is een van de vijf Grote Meren in het noordoosten van de Verenigde Staten. De grens met Canada loopt door het meer.

De groep werd op het drijvende ijs ontdekt door een kustwachthelikopter. De bestuurders van de sneeuwvoertuigen probeerden vergeefs van van de losgebroken ijsplaat af te komen. Uiteindelijk konden zeven mensen per helikopter worden gered, de anderen konden per boot in veiligheid worden gebracht. Zorgverleners stonden klaar aan de wal, maar medische hulp bleek niet nodig te zijn.

De plaatselijke weerdienst heeft een waarschuwing afgegeven voor het Eriemeer. Door de wind kan het ijs breken en afdrijven, waardoor mensen die erop staan vast komen te zitten.

De onfortuinlijke avonturiers waren allemaal ongedeerd. De autoriteiten plaatsten op Twitter foto’s van de reddingsoperatie.