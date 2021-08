Lichaam jongen (5) drijft in rivier Wales: man, vrouw en tiener (13) opgepakt

De Ogmore-rivier vlak bij de plek waar het lichaam van het jongetje is gevonden. Ⓒ Google Maps

BRIDGEND - Een gruwelijke ontdekking in Wales. Speurders vonden in het plaatsje Bridgend het lichaam van een vijfjarig jongetje terug in een rivier. Drie mensen werden na de gruwelijke vondst opgepakt.