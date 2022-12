34 mensen urenlang vast in kapot reuzenrad in Enschede

Opvallend is dat het reuzenrad nog vrij nieuw is. Het viel vrijdagavond rond 23 uur stil en pas om kwart voor 1 was het rad ’mechanisch als handmatig’ weer in beweging. Twee mensen werden ter plaatse in de ambulance nagekeken, maar een bezoek aan het ziekenhuis was niet nodig. Het is nog onduidelijk waardoor het reuzenrad, lokaal bekend als het Smakenrad, stil kwam te staan.

