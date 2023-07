Wrak MH17 vrijgegeven: kabinet zoekt nieuwe bestemming

Bij een Kamerdebat over de aanslag op vlucht MH17 deden meerdere partijen een oproep aan Hoekstra om de wrakstukken in Nederland te houden. „Na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag is het de vraag wat er gaat gebeuren met de wrakstukken van het vliegtuig”, zei PvdA-Kamerlid Kati Piri. „De wrakstukken verblijven nu op de vliegbasis Gilze-Rijen, maar voor hoe lang nog? Het is een grote en zeer begrijpelijke wens van de nabestaanden om het wrak duurzaam te behouden in Nederland.”

Vanwege het justitiële onderzoek en de rechtszaak was een deel van het MH17-vliegtuig gereconstrueerd in een loods in Gilze-Rijen. Vorig jaar november werden twee Russen en een Oekraïner bij verstek veroordeeld tot levenslang voor hun betrokkenheid bij de ramp. Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd in de zomer van 2014 met een Buk-raket neergehaald in Oost-Oekraïne. De moordaanslag kostte 193 Nederlanders het leven.

Tastbaar

„Maleisië schijnt er geen interesse meer in te hebben”, zei CDA-Kamerlid Anne Kuik over de wrakstukken. „Kunnen we daar wat mee?”, vroeg zij zich af. Ook VVD’er Ulysse Ellian ziet het vliegtuigwrak liever niet uit Nederland verdwijnen. „Het wrak is het enige tastbare, dat was het laatste moment waarop diegenen er waren”, aldus Ellian. „Het kan een herdenkingsmonument zijn, maar los daarvan kan ik mij voorstellen dat nabestaanden naar dat wrak willen.”

Minister Hoekstra laat weten dat er volgend jaar – exact tien jaar na de ramp – een herdenking zal plaatsvinden. „Ik heb heel goed verstaan wat de wensen zijn ten aanzien van het wrak”, zei Hoekstra. „We kunnen ons allemaal voorstellen dat nabestaanden het wrak willen bezoeken.” Hij gaat in overleg met de nabestaanden en verantwoordelijk minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) om te kijken wat er mogelijk is.

Monument

D66’er Sjoerd Sjoerdsma stelde dat het idee is geopperd om de wrakstukken ’te verplaatsen richting het huidige monument, om daar een documentatie- of herinneringscentrum van te maken’. Het Nationaal Monument MH17 is een herdenkingsbos met een gedenkteken in het Park Vijfhuizen, in de buurt van Schiphol. In het bos staan 298 bomen, gelijk aan het aantal omgekomen inzittenden van MH17.