Witte Huis worstelt met coronavirus

Donald Trump heeft bij herhaling het coronavirus gebagatelliseerd en de Democraten ervan beschuldigd de uitbraak voor eigen politiek gewin te gebruiken. Ⓒ foto EPA

WASHINGTON - Terwijl veel Amerikanen de gevolgen van het coronavirus nu ook in hun dagelijks leven merken, is er nog steeds grote onduidelijkheid over hoever het virus verspreid is. Er is weinig getest, en het is ook onduidelijk hoeveel testkits er eigenlijk beschikbaar zijn. Ondertussen worstelt het Witte Huis met het virus. Terwijl verschillende mensen uit Trumps omgeving al vrijwillig in quarantaine gingen, vindt de president zelf een test niet nodig.