Niet alleen racisme is de aanleiding voor deze hysterie

De Amerikaanse verkiezingscampagne dreigt ten prooi te vallen aan geweld. In Peking en Moskou vieren de inlichtingenofficieren feest. Wat de vijandige inlichtingendiensten met al hun netwerken en technisch vernuft via de sociale media niet voor elkaar konden krijgen, wordt per ongeluk door CNN, NPO en andere westerse media gerealiseerd: het betwisten van de legitimiteit van de democratische macht. Proost jongens, lang leve de westerse media, de nuttigste idioten in de oorlog tegen democratie!