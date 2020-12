Militair (37) verdacht van schietpartij bowlingbaan VS: drie doden, tieners gewond

Verdachte Duke Webb na een dodelijke schietpartij bij een bowlingcentrum. Ook tieners werden beschoten. Ⓒ AP

WASHINGTON - De verdachte die zaterdagavond (lokale tijd) in een bowlingbaancomplex in de Amerikaanse plaats Rockford drie mensen doodschoot en drie anderen verwondde, is een militair. Volgens de politie betrad de 37-jarige Duke Webb een bar in het complex toen daar 20 tot 25 mensen aanwezig waren, en opende hij het vuur. Onder de gewonden zijn een 14-jarige jongen en een 16-jarig meisje.