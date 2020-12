Vijf nieuwe verdachten opgepakt in zaak Samuel Paty

De verdachten zijn tussen de 14 en de 18 jaar oud. Veertien personen, onder wie minderjarigen, zijn al aangeklaagd in verband met de brute moord op Paty.

Profeet

De leraar werd medio oktober in de buurt van Parijs door de 18-jarige Anzorov om het leven gebracht omdat hij een spotprent van de islamitische profeet Mohammed had getoond in een les over de vrijheid van meningsuiting.

De daad, die door de openbaar aanklager wordt gezien als een terreurdaad met een fundamentalistisch motief, veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk en daarbuiten.

Terreur

De Franse president Emmanuel Macron en zijn regering beraden zich woensdag over de strijd tegen het het radicaal-islamitisch terrorisme. Op tafel ligt dan een wetsvoorstel ter „versterking van de principes van de republiek.” Met die wet in de hand wil de regering-Macron met name de radicalisering van jongeren tegengaan, in sommige moskeeën, op scholen en op het internet.

Macron had de nieuwe wet in oktober al aangekondigd. Frankrijk wordt al jaren geteisterd door radicaal-islamitische terreur. Die heeft al meer dan 250 personen het leven gekost.