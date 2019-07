Bekende crimineel George van D. voor de rechter

Volg de zaak hieronder vanaf 09.00 uur via de tweets van verslaggever Mick van Wely.

George van D. is telg uit een gevreesde Hilversumse misdaadfamilie en schreef enkele boeken over zijn criminele carrière. Van D. hoorde als bodyguard lange tijd tot de entourage van ’godfather’ Greg R. tot hij in 2005 ruzie kreeg met R.’s toenmalige zakenpartner Fred Ros, die later overigens kroongetuige van justitie werd. George van D. belandde in die periode op de dodenlijst en overleefde enkele moordaanslagen.

Later legde George van D. zijn ruzie met Greg R. bij en ging weer voor hem werken. Greg R. zocht toenadering tot de twee jaar geleden opgerichte motorclub Caloh Wagoh. R. tipte De Telegraaf vorige maand over zijn overplaatsing. ‘Ze vervoerden me zojuist alsof ik Hannibal ’the Cannibal’ Lecter ben’, zei hij toen vanuit de bajes.