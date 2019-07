Vier jaar geëist tegen George van D. voor afpersing

De achtergrond van de afpersingen bleef in de zittingszaal onduidelijk. De twee slachtoffers zouden geld hebben gekregen voor hulp bij een internationaal transport over zee. Toen bleek dat het om een drugstransport ging, zouden ze zijn afgehaakt en moesten een geldbedrag teruggeven dat vooraf was betaald. Over de hoogte ervan ontstond onenigheid.

Bekijk ook: Moordaanslag achter tralies voorkomen

Van D. erkende in de zittingszaal dat hij een incasso-opdracht had gekregen van Greg R. , de leider van motorbende Calog Wagoh, die nu vastzit op verdenking van betrokkenheid bij twee liquidaties en deelname aan een criminele organisatie. Maar volgens Van D. heeft hij nooit echt gedreigd met geweld en zijn zijn uitlatingen verkeerd geïnterpreteerd. ,,Ik kan wat dreigend overkomen”, zei hij in de zittingszaal.

De officier van justitie liet een geluidsfragment horen van een heimelijk opgenomen gesprek waarin Van D. dreigde met een handgranaat. Ook zou hij familieleden van de slachtoffers hebben bedreigd. De officier sprak van een vast ‘afpersingsverband’ tussen George van D. en Greg R.

Van D. is een bekende crimineel uit Hilversum. Eerder dit jaar werd hij nog overgeplaatst naar een andere gevangenis omdat er een aanslag zou zijn beraamd op zijn leven.

Volgens de advocaat Cem Polat van George van D. wilde zijn cliënt juist bemiddelen en paste het vermeende slachtoffer Frits S. constant zijn verklaringen aan. ,,Eerst zei hij dat hij uit zichzelf zijn Harley-motor had afgegeven om een schuld in te lossen en later sprak hij ineens van afpersing. Uit niets blijkt ook dat de motor onder druk is afgegeven.” S. zou een motief hebben voor zijn aangifte tegen Van D. ,, Hij zat met zijn schuld in de maag.” Polat betwistte ook de betrouwbaarheid van enkele door het OM opgevoerde anonieme getuigen en hadden de twee slachtoffers onenigheid met elkaar, waarna ze Van D. aanwezen als afperser. Polat vroeg om volledige vrijspraak.