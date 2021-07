Nederlandse justitie onderzoekt zelf rol Gooise kopschoppers op Mallorca

De groep van negen Gooise jongeren - acht uit Hilversum en één uit Bussum, allemaal tussen de 18 en 20 jaar - wordt er van verdacht een week geleden een 27-jarige landgenoot zwaar mishandeld te hebben. De groep raakte slaags met een groepje rond de Nederlandse toerist. Het slachtoffer zakte naar de grond en werd, zo vertellen ooggetuigen op Mallorca, een paar keer tegen zijn hoofd geschopt. Het slachtoffer overleed afgelopen zondag aan de gevolgen van de vechtpartij.

Advocatengevecht

Advocaten van de jongeren die verantwoordelijk worden gehouden voor de dood van Carlo Heuvelman brengen alles in stelling om te voorkomen dat leden van de groep, afkomstig uit de regio Hilversum, terug naar het eiland moeten waar ze eigenlijk vakantie wilden vieren. Sommigen zelfs bij wijze van eindexamenreisje. Een groep advocaten in Nederland en Spanje is inmiddels benaderd met de vraag of zij zich in deze pijnlijke zaak willen vastbijten.