75 keer ’spiegel van de samenleving’

Bezoekers tijdens de 74e editie van de jaarlijkse Huishoudbeurs in RAI Amsterdam. Ⓒ ANP

Amsterdam - De Amsterdam RAI is komende week weer het toneel van met volle boodschappentassen zeulende vrouwen: zaterdag wordt de 75e editie van de Huishoudbeurs afgetrapt. Een fenomeen dat door de jaren heen transformeerde van kraampjesfestival tot lifestylebeurs. Slechts aan de truttige naam durfde geen beursbazin te sleutelen: „Die is afschuwelijk en staat letterlijk élk jaar ter discussie. Maar ja, het is een beresterk merk.”