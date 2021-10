Rutte: ’Zelden meegemaakt dat collega zo lang werd besproken’

Grote landen als Duitsland en Frankrijk hebben op de traditionele najaarstop van regeringsleiders en staatshoofden in Brussel vooral de oproep gedaan om met elkaar in gesprek te blijven. Rutte heeft er goede hoop op dat de Europese Commissie alles in het werk zet om snel met maatregelen te komen tegen Warschau.

„Het was een heel stevig rondje. Er is twee uur lang over gesproken”, zegt premier Rutte na afloop.

„Ik heb zelden meegemaakt dat een collega (de Poolse premier red.) zo lang wordt besproken. Dat zegt wel wat. Ik hoop dat het uiteindelijk zal leiden tot het heroverwegen van hun positie en dat we misschien uiteindelijk naar elkaar toegroeien. ”

Afspraken

Volgens de minister-president maken veel lidstaten zich zorgen over de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht in Polen en het feit dat het land nu in bepaalde gevallen nationaal recht boven Europees recht plaatst. „Polen heeft ooit in volle soevereiniteit besloten om toe te treden tot de Europese Unie”, zegt Rutte. „Daar horen ook deze afspraken bij waar Polen zich aan moet houden.”