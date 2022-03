LIVE | Man die dochters 18 jaar lang zou hebben mishandeld voor de rechter

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

Daarnaast werden ze zowel mentaal als fysiek vernederd en zouden ze voortdurend in hun dagelijkse bewegingen buitenshuis zijn gecontroleerd en tot in de douche en op het toilet in de gaten zijn gehouden. De woning zou vol hebben gehangen met camera’s en apparatuur voor geluidsopname.

De ene mishandelde dochter is afkomstig van een buitenechtelijke relatie van Frank O. Zij zou volgens hem zijn opgestookt door haar moeder, die niet kan verkroppen dat Frank O. voor zijn gezin koos. De 2de dochter die aangifte tegen hem deed is van zijn officiële echtgenote. Tijdens een eerdere pro forma heeft hij niet gezegd waarom zij een valse aangifte tegen haar vader zou doen. De 2 dochters zouden aangifte tegen hem hebben gedaan omdat hij geen contact meer met ze wil. Zijn andere 2 dochters van 25 en 15 jaar hebben ontlastend over hem verklaard.