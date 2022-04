Gas wordt als groen gezien in Brussel, Nederland staakt verzet

Klimaatminister Rob Jetten meldt woensdag in het parlement dat hij zich in Brussel heeft gekeerd tegen het opnemen van aardgas in de zogeheten ’taxonomie’. Hij kreeg de handen bij de andere lidstaten daarvoor echter niet op elkaar.

De taxonomie moet voor investeerders duidelijk maken wat een groene belegging is. Naast aardgas (onder zeer strenge voorwaarden) wil Brussel nucleaire energie toevoegen aan de groene lijst. Een meerderheid van de Tweede Kamer stuurde het kabinet juist op pad om aardgas uit de taxonomie te houden, onder andere omdat het een fossiele brandstof is. Maar onder andere Duitsland ziet gas als ’transitiebrandstof’. Frankrijk ziet atoomstroom juist als belangrijke energiebron en wil daar komende jaren in investeren.

’Niet heel tevreden’

Jetten zegt dat Nederland ’niet heel tevreden is over het uiteindelijke pakketvoorstel dat de Commissie heeft neergelegd’: „Aardgas is in de taxonomie opgenomen. Daar zijn wij het hier volgens mij collectief mee oneens. Wij hebben echt meerdere pogingen gedaan om het eruit te krijgen. Kernenergie is er wel in opgenomen. Dat was de andere opdracht van de Kamer. Dat is dus positief.”

Diverse Kamerleden van GL, PvdA en PvdD roepen de minister op om de groene gasplannen in Brussel alsnog te blokkeren, maar volgens Jetten is dat nu nutteloos. „Dat heeft alleen zin als een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten dit taxonomievoorstel afwijst. Ik heb de afgelopen weken gekeken of er zo’n gekwalificeerde meerderheid te maken is. Die is er niet”, aldus Jetten.

’We gaan credits verliezen’

Nederland zal dan ook geen blokkade opwerpen in Brussel. Jetten vreest dat hij dan ’een stukje van de credits die we nu aan het opbouwen zijn, gaan verliezen’. Wel komt hij nog met een ’verklaring’ waarin staat „hoe het Nederlandse parlement en ook het Nederlandse kabinet tegen dit taxonomievoorstel aankijkt.”

De VVD vindt ’alles afwegend’ dat Nederland het voorstel van de Europese Commissie gewoon moet steunen en ziet vooral winst bij het opnemen van C02-vrije kernenergie in de ’groene mix’. Kamerlid Silvio Erkens: „Dat is een stap in de goede richting, ook al zijn er nog verbeterpunten. Kernenergie wordt hiermee meer mainstream.”