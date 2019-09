Bah! Scholieren stoppen sperma en urine in pannenkoeken voor docenten

De pannenkoeken waren onderdeel van een kookwedstrijd op het einde van het schooljaar in mei, waarbij de docenten als jury optraden. Een 24-jarige docente en een 49-jarige leraar hebben zodoende nietsvermoedend hun tanden in twee van de pannenkoeken gezet. Na vier maanden politieonderzoek kwamen de onsmakelijke acties van de verdachten, in de leeftijd van 14 en 15 jaar, aan het licht.

Drie van hen worden verdacht van mishandeling door het doelbewust besmetten van voedsel. Vier anderen wordt kwalijk genomen geen stokje voor de misselijkmakende ’grap’ te hebben gestoken en zijn daardoor mogelijk medeplichtig, meldt The Daily Mail in een verhaal over de ’stomach-turning allegations’.

Video

Een van de leerlingen maakte zelfs beelden van het kookproces. Een filmpje waarin hij sperma aan de pannenkoeken toevoegt, ging al snel rond door de hele school. Ook medewerkers kregen lucht van de video en dat leidde later tot het onderzoek.