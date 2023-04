Klimaatactivisten gieten zwarte vloeistof in bekende fontein in Rome

Ⓒ AP

Rome - Een groep klimaatactivisten heeft zaterdag een zwarte vloeistof gegoten in de Fontana della Barcaccia bij de beroemde Spaanse Trappen in Rome. De leden van de groep ’Ultima Generazione’ (Laatste Generatie) protesteren met de actie naar eigen zeggen tegen het politieke standpunt over fossiele brandstoffen.