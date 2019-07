Lucht voor vakantiegangers: einde aan ergste hitte in zicht

Een meisje glijdt van de glijbaan op camping Domaine Le Pommier in het Franse Villeneuve-de-Berg (Ardeche). Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Goed nieuws voor zwoegende vakantiegangers in Frankrijk, Portugal en Spanje: een einde aan de extreme temperaturen is in zicht. Volgens Weeronline is vanaf het weekend verkoeling op komst vanuit het zuidwesten. In het binnenland van Portugal, Spanje en Frankrijk zullen de temperaturen gaan dalen.