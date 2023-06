Jaar cel voor man (34) die banden van 309 slachtoffers lekstak

De man stak op 17 november ruim een week lang banden lek van auto’s, scooters en vrachtwagens van zo’n 309 slachtoffers in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de Lek, Ammerstol, Bergambacht en Lekkerkerk, meldt de rechtbank. De politie kreeg toen zeker 250 aangiftes binnen. Dankzij een tip van een buurtbewoner kon de bandenprikker worden opgepakt.

Lagere straf

De man heeft een lagere straf gekregen dan het Openbaar Ministerie had geëist. Het OM eiste onder meer een celstraf van twintig maanden waarvan acht voorwaardelijk. Maar omdat bij de man een psychische stoornis is vastgesteld, is hij volgens de rechter niet volledig toerekeningsvatbaar. Wel moet hij zich laten behandelen in een psychiatrische kliniek om herhaling te voorkomen, aldus de rechtbank donderdag.