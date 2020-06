Vrouw nagelt medewerker Starbucks aan schandpaal na verzoek om mondkapje

De foto die Amber Lynn Gilles maakte van Lenin. Ⓒ Facebook

SAN DIEGO - Een vrouw die boos was op een medewerker van Starbucks omdat hij haar vroeg een mondkapje op te zetten heeft een foto van de jongen op Facebook geplaatst. „Dit is Lenin van Starbucks die weigerde me te helpen omdat ik geen mondkapje droeg. De volgende keer wacht ik op de politie en zal ik een medische vrijstelling meenemen”, schrijft ze bij het plaatje. Maar de Amerikanen hebben zich nu achter Lenin geschaard en dat legt hem bepaald geen windeieren.