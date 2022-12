OM eist voorwaardelijke werkstraf van zestig uur tegen Jelle Brandt Corstius

Het is 23 oktober 2017, rond half 11 ’s avonds, wanneer dagblad Trouw op hun website een brief publiceert uit naam van journalist Jelle Brandt Corstius. Hij stelt in het prille begin van zijn televisiecarrière te zijn gedrogeerd en gedwongen tot orale seks. „Verkrachting”, schrijft hij.

In de brief, die de volgende dag een prominente plek op de voorpagina van de papieren krant krijgt, noemt Brandt Corstius geen naam van de vermeende verkrachter. Desondanks leidt het tot veel ophef. Tv-producent Gijs van Dam meent dat hij te herleiden is uit het stuk en ontkent de aantijgingen stellig. Ja, hij heeft eenmalig seks gehad met Brandt Corstius, maar dat zou volgens hem geheel vrijwillig verlopen zijn. Hij deed meerdere keren aangifte van smaad, onder andere voor de publicatie in Trouw en voor een aantal Twitterberichten van Brandt Corstius, waarin hij Van Dam onder meer een hufter noemt.

„Met de publicatie in Trouw is een doos van Pandora geopend die niet meer te sluiten was”, neemt het Openbaar Ministerie (OM) de verdachte kwalijk. Onzin, vindt de verdediging. Immers was het de aangever zelf die naar buiten trad. Van Dam noemde Brandt Corstius daarbij onder andere ‘fantast’ en ‘knettergek’. „Victim blaming”, vindt de advocaat van de verdachte. „Het is de wereld op zijn kop.” De commotie leidde tot aangifte van verkrachting door Brandt Corstius. Die zaak werd geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs.

Spervuur van vragen

De journalist kreeg donderdag een spervuur van vragen van de rechtbank in Amsterdam. Waarom hij de neiging voelde te publiceren, of het niet minder herleidbaar kon, waarom hij vóór publicatie drie mensen inlichtte – waarbij hij wel de naam Van Dam noemde – en of hij, met de wetenschap van nu, nog een keer zo zou publiceren?

Brandt Corstius hoopte met het artikel onder andere herhaling te voorkomen, maar vooral seksueel misbruik van mannen uit de taboesfeer te halen, vertelde hij. „Met meer mensen sta je sterker.” De MeToo-beweging zou daarom een uitgelezen moment zijn om zijn ervaring in 2017 te delen.

„Mijn grootste angst is dat mijn brief averechts heeft gewerkt. Dat er juist minder mensen zijn die nu aangifte doen; wel drie keer nadenken voor ze met hun verhaal naar buiten komen. Dat is waar ik wakker van lig.”

Het Openbaar Ministerie (OM) acht smaad bewezen, ondanks dat Brandt Corstius zelf de naam van Van Dam niet heeft genoemd. Juist als journalist had hij moeten kunnen voorzien dat collega's op zoek gingen naar de identiteit van de vermeende dader, vindt het OM, dat een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur eist, met een proeftijd van twee jaar.