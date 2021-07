Unesco: Neder-Germaanse limes toegevoegd aan werelderfgoedlijst

De Neder-Germaanse limes was de laatste van drie Nederlandse nominaties waar het comité dit jaar een besluit over moest nemen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Koloniën van Weldadigheid zijn maandag op de lijst geplaatst. Het comité van de Verenigde Naties bespreekt van 16 tot en met 31 juli in het Chinese Fuzhou zo’n vijftig nominaties.

De Romeinse limes in Nederland en Duitsland beschermde het Romeinse Rijk tegen Germaanse stammen. De resten van de limes laten zien hoe vooruitstrevend de Romeinen in hun tijd waren met badhuizen en waterkeringen. De Neder-Germaanse limes loopt van Katwijk aan Zee, via Utrecht en Arnhem, naar Duitsland, in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Onder meer bij Nijmegen zijn nog resten te zien. Hier was een groot Romeins fort met een stad.

Drie keer goud

„Na de Unesco-status van de Koloniën van Weldadigheid en De Waterlinie, is het met de limes drie keer goud voor Nederland”, zegt Boris van der Ham, voorzitter van de Stichting Werelderfgoed Nederland. „De limes is een erfgoed dat vele landen met elkaar verbindt. Het is een fantastisch bewijs van onze gemeenschappelijke geschiedenis.”

Ook Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie, reageert enthousiast: „Fantastisch dat het Nederlandse stuk van de grens van het Romeinse rijk nu op de werelderfgoedlijst is geplaatst. De Romeinen zijn zo’n 450 jaar lang aanwezig geweest in Nederland en hebben hier allerlei sporen nagelaten. Dat Nederland zo lang, en zo lang geleden al, onderdeel was van een veel groter geheel, is zeer belangrijk voor onze blik op de geschiedenis en onze plek in de wereld.”