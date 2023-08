Betonblokken van 1000 kilo per stuk van A16 gehaald, gaten in wegdek gerepareerd

De betonblokken van duizend kilo per stuk vielen aan het eind van de middag van de vrachtwagen en lagen verspreid over de weg. Door de blokken waren gaten ontstaan in de snelweg van Rotterdam in de richting van Breda en die moesten worden gerepareerd.

De verwachting was dat verkeer aan het begin van de ochtendspits nog wel last kon hebben van de herstelwerkzaamheden. Maar de weg werd er rond 00.20 uur alweer vrijgegeven. „Het was vrij snel gedaan, dus verkeer kan als het goed is weer moeiteloos doorrijden daar”, aldus de woordvoerder van de ANWB.