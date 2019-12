Brabant: zeker kwart minder stikstof in natuur

Brabantse boeren kunnen zich opmaken voor nieuwe stalregels vanuit de provincie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

DEN BOSCH - Het provinciebestuur van Noord-Brabant wil met concrete plannen in tien jaar voor elkaar krijgen dat de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden met 25 tot 40 procent vermindert. De provincie gaat per gebied een „duidelijk pad” uitstippelen om dat doel te bereiken. Om het voor elkaar te krijgen, houdt Brabant vast aan strengere eigen regels dan het landelijke beleid.