Breuk in Westerscheldetunnel: 2 meter lang en een centimeter breed

Volgens WST werd tijdens onderhoud vorig jaar een lekkage ontdekt in de oostbuis, die van Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen naar Ellewoutsdijk (Zuid-Beveland) gaat. De lekkage bleek een scheur te zijn en nader onderzoek toonde de breuk aan. De scheur en de breuk zitten onder het land bij Ellewoutsdijk volgens WST en dus niet onder het water van de Westerschelde. Een team van experts houdt de situatie continu in de gaten. Volgende week wordt extra apparatuur geplaatst om de zaak nog beter in de gaten te houden.

De Westerscheldetunnel gaat onder de Westerschelde door en verbindt Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland via Ellewoutsdijk. Het is met 6,6 kilometer de langste tunnel van Nederland. Sinds de opening van de toltunnel in 2003 zijn de oost- en de westbuis maar hoogstzelden gesloten geweest voor verkeer. Sinds de opening van de tunnel bestaan de veerdiensten van en naar Zeeuws-Vlaanderen niet meer voor auto- en vrachtverkeer.

Volgens WST is de situatie in de oostbuis op dit moment stabiel. Er zijn nog geen aanwijzingen dat er meer scheuren in het beton zitten. Over ongeveer een maand hoopt de beheerder meer te weten over de oorzaak van de breuk en de reparatie. Ook over de kosten is dan pas meer bekend.