Sinds Israëls terugtrekking in 2005 is Gaza geheel schoon van joden en Israëliërs. Als scharnierpunt tussen Israël en Egypte had Gaza het Singapore van het Midden-Oosten kunnen worden. Maar na een burgeroorlog tussen Hamas en de PLO koos de meerderheid van de bevolking voor de islamofascisten van Hamas, dus niet voor Singapore maar voor de Middeleeuwen.