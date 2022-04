Koningsdagkoorts: snakken naar een mooie feestdag

Premium VROUW magazine

Lieke is agent en werd het ziekenhuis in geslagen: ’Alles ging razendsnel’

Lieke Hester (32) is hoofdagent bij politiebureau Burgwallen in Amsterdam. In 2019 werd zij tijdens haar nachtdienst door een stel dronken mannen het ziekenhuis in geslagen. Nog steeds ondervindt ze fysieke hinder van die gebeurtenis, maar bang is ze niet geworden.