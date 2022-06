Weer urenlang wachten in de rij op Schiphol en Eindhoven: ’Passagiers komen veel te vroeg’

Op de nationale luchthaven stonden volgens mensen die klaagden op sociale media rijen van drie uur. Dat was vermoedelijk op piekmomenten, maar een woordvoerster van Schiphol kon bevestigen dat het druk was. ,,Het was een drukke zondag. Ik heb wel de indruk dat het aardig doorliep”, klinkt het.

Op Schiphol zorgt met name een personeelstekort bij de security al weken voor chaos. Al sinds Pasen moeten mensen soms uren in de rij staan om hun handbagage te laten controleren.

Op Eindhoven Airport liep het dit weekend ook in het honderd. Rijen slingerden tot ver buiten de terminal op zondag. Een woordvoerder van de luchthaven liet weten dat de rijen deels ontstonden doordat reizigers veel te vroeg kwamen.

,,Doordat het beeld ontstaat dat het druk is, zie je ook dat meer passagiers veel vroeger komen dan nodig is”, legt de zegsman van Eindhoven Airport uit. „Wij adviseren tweeënhalf tot drie uur van tevoren te komen. Als je bij wijze van spreken al ’s ochtends komt voor een avondvlucht, krijg je heel lange rijen. En het heeft ook geen zin. Je kunt bijvoorbeeld je koffer pas drie uur voor vertrek kwijt. Eerder herkent het systeem je niet.”

Op Rotterdam/The Hague Airport was het wel druk, maar waren geen problemen met lange wachtrijen, liet een woordvoerster zondag weten.