Woede om storing bij prikstraat: ’Schandalig hoe we met meest kwetsbare mensen omgaan’

Voetbal

Dubbele longembolie voor Feyenoord-assistent Cor Pot: ’Erg geschrokken’

Cor Pot is de komende weken niet aanwezig bij trainingen of wedstrijden van Feyenoord. De assistent-trainer is voorlopig geveld door een dubbele longembolie. „Het wordt een maand uitzieken en daarna rustig optrainen”, vertelt hij op de site van de Rotterdammers.