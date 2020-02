Zeep vliegt winkel uit

,,De afgelopen paar dagen ging het echt hard”, zegt woordvoerder José Mes. ,,Bij sommige filialen van ons zijn de schappen af en toe wel even leeg.” Maar niet voor lang. Mes: ,,We hebben de afgelopen weken extra voorraden ingeslagen omdat we al verwachtten dat de vraag ernaar zou toenemen naarmate het virus dichterbij komt. Dus van tekorten is geen sprake.” En de winkel blijft de komende weken doorgaan met extra inkopen. Hoeveel precies er extra ingekocht wordt, wil Mes niet zeggen. ,,Dat ligt te concurrentiegevoelig.”

DA meldt eveneens dat de verkoop van desinfecterende handgel en zeep fors stijgt. ,,Op dit moment hebben we nog voorraad, maar het gaat wel erg snel”, zegt woordvoerder Sylvia van Orden. ,,Normaal gesproken verkopen we deze producten slechts sporadisch.” En de drogisterij zit nog krapper in de mondkapjes. ,,Die zijn er nauwelijks meer.” Op andere producten, zoals aspirines, paracetamol of toiletpapier zien de drogisterijen nog geen run. DA-woordvoerder Van Orden adviseert mensen zelfs om extra multivitamines te nemen.