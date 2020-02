Politie-inval in koffiehuis: iPads vlogen door de lucht

Ⓒ APA

ARNHEM - Aanwezige bezoekers probeerden in paniek zo snel mogelijk weg te komen uit de Turkse koffiehuizen in Arnhem-Zuid waar vrijdagavond invallen plaatsvonden door de politie en controleurs van de Kansspelautoriteit. Hard bewijs voor illegale gokactiviteiten werd niet gevonden, maar de politie spreekt wel van ’sterke aanwijzingen’. „Op de bar zit een grote knop, waarmee alles in één keer kan worden uitgezet.”