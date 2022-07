Bin Salman tegen Biden: ’Niet verantwoordelijk voor dood Khashoggi’

Kroonprins Mohammed bin Salman Ⓒ Wikimedia Commons

JEDDAH - Kroonprins Mohammed bin Salman, die geldt als feitelijke machthebber in Saoedi-Arabië, heeft tegenover de Amerikaanse president Joe Biden ontkend verantwoordelijk te zijn voor de moord op de eerder in de VS werkzame Saoedische journalist Jamal Khashoggi. De criticus van het Arabische regime werd in 2018 vermoord in het Saoedisch consulaat in Turkije. Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden destijds dat Bin Salman verantwoordelijk was voor Khashoggi’s dood.