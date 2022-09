Welk bestuurlijk zwaargewicht wil veenbrand komen blussen als opvolger van Staghouwer?

Premium Financieel

Nieuwe Britse minister van Financiën Kwarteng kijkt jaloers naar ons land

Eén ding is zeker: de nieuwe Britse minister van Financiën zal de komende jaren de belastingen niet verhogen. Dat is immers een doodzonde in de ogen van thatcheriaan Kwasi Kwarteng, die zelfs een boek heeft geschreven over zijn politieke heldin.