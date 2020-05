Touringcarbranche wil bijspringen in openbaar vervoer

Ⓒ Hollandse Hoogte / Frank de Roo

DEN HAAG - Touringcarbedrijven willen gaan helpen in het openbaar vervoer. Dat gaat vanaf 1 juni weer volgens een volledige dienstregeling rijden, maar slechts 40 procent van de stoelen in trams, bussen en treinen mag dan bezet worden. In een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) biedt Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de branchevereniging van touringcarbedrijven, aan per direct de capaciteit van het ov te helpen vergroten.