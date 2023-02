Scooterrijder omgekomen door aanrijding met trein in Maastricht

Het ongeval gebeurde rond 20.25 uur op de overweg aan de Alfons Ariënstraat in Maastricht. De trein van Arriva was onderweg naar Eijsden met als eindbestemming Luik. Een traumahelikopter werd direct na het ongeval opgeroepen, maar keerde onverrichterzake terug. De gewonde opzittende van de scooter is naar het ziekenhuis gebracht. De identiteit van het dodelijke slachtoffer is nog niet bekend.

De politie probeert te achterhalen wie de scooter bestuurd heeft en wat er precies is gebeurd.

Als gevolg van het ongeval rijden er zaterdagavond tussen Maastricht en Luik-Guillemins geen treinen, maakte de NS bekend. De stremming duurt zeker tot middernacht.

Het is niet bekend hoeveel reizigers in de trein van Arriva zaten.