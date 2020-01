Grote impact vliegramp Iran op vluchten uit EU

Beelden van de Iraanse raketaanval op Amerikaanse bases in Irak ter vergelding van het ombrengen van generaal Soleimani. Woensdag werd boven Iran een Oekraïens vliegtuig neergehaald. Hoewel het luchtruim boven Iran en Irak niet is gesloten voor burgerluchtvaart hebben veel maatschappijen besloten voorlopig om te vliegen vanwege de spanningen in het gebied. Ⓒ EPA

TEHERAN - De vliegramp in Iran kan grote gevolgen hebben voor de internationale luchtvaart, als het inderdaad een Iraanse raket was die de Oekraïense Boeing 737 per abuis uit de lucht schoot. De Europese veiligheidswaakhond EASA waarschuwt EU-lidstaten voor een gevaarlijk luchtruim. „Dat heeft invloed op vluchten in het hele Midden-Oosten. Iran, Irak en de Perzische Golf zijn risicogebieden. Er is reden tot zorg”, aldus een interne mededeling.