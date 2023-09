Wilde zwijnen in Duitsland blijken radioactief, vlees eten gevaarlijk

De zwijnen zouden de stoffen binnen hebben gekregen uit de grond, waarbij vooral truffels bijdroegen aan het radioactief maken van de beesten. De onderzoekers kwamen erachter dat er nucleaire deeltjes waren, door het vlees van de wilde zwijnen te vergelijken. Zo stuitten zij daardoor op het feit dat er twee onderliggende redenen waren voor de radioactieve dieren.

Tsjernobyl en kernbommen

En dat is opvallend, vinden de wetenschappers, aangezien de laatste nucleaire gebeurtenis bijna veertig jaar geleden plaatsvond. Dat gaat uiteraard om de kernramp in het Oekraïense Tsjernobyl in 1986, toen één van de reactoren van de kerncentrale explodeerde. Radioactieve stoffen kwamen toen via regen in de omgeving terecht, waaronder in Beieren, zo’n 1300 kilometer van de kerncentrale.

Het testen van kernbommen in de Koude Oorlog (1947-1991) is tot verbazing van de onderzoekers ook een reden dat de wilde zwijnen nu radioactief zijn. 500 van die bommen explodeerden destijds, waardoor nucleaire deeltjes in de omgeving terechtkwamen.