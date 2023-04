Premium Het beste van De Telegraaf

Wanhopige bewoners proberen met ducttape op voordeur lijkgeur tegen te gaan: ’Kan zo niet langer’

Door Dennis Mantz Kopieer naar clipboard

Buurtbewoners proberen met ducttape de stank te verminderen. Ⓒ Vincent de Vries

’Ontruim deze woning vandaag nog, de stank is niet te harden.’ Deze wanhoopskreet staat met zwarte stift geschreven op de deur van de man die – samen met zijn katten - dood werd gevonden in zijn flatwoning aan de Plantage in Beverwijk. Anderhalve week na de macabere vondst, hangt de lijkgeur nog altijd in de portiek van het flatgebouw.