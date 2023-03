Premium Het beste van De Telegraaf

Karien (34) kreeg anderhalf jaar terug corona en heeft nog steeds last: ’Af en toe nog een black-out’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Karien Meuleman (34) testte anderhalf jaar terug positief op corona. „Ik was meteen doodziek.” Ⓒ Rene Bouwman

Karien Meuleman (34) uit Utrecht liep bijna anderhalf jaar geleden corona op en ondervindt daarvan nog altijd de gevolgen. „Ik merk in alles dat ik minder energie heb. Het is alsof mijn lijf met ducttape aan elkaar zit. Als het aan de ene kant beter gaat, laat het aan de andere kant weer los. Dat is niet wat je wilt als je 34 bent.”