Woningen ontruimd vanwege brand in bakkerij

Ⓒ Media TV

ROTTERDAM - In een bakkerij aan de Wolphaersbocht in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken, laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Vanwege de brand zijn drie naastgelegen portieken ontruimd. Er is niemand gewond geraakt.