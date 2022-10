Premium Het beste van De Telegraaf

Directeur rederij over aanvaring Terschelling: ’Ergste wat wij in onze geschiedenis hebben meegemaakt'

Door Melle Veltman Kopieer naar clipboard

Hulpdiensten in de haven van Harlingen. Ⓒ ANP/HH

Terschelling - „Dit is het ergste wat wij in onze geschiedenis hebben meegemaakt.” Dat zegt directeur Dirk Spoor van Rederij Doeksen over de dodelijke aanvaring van vrijdag. „Ons medeleven uiten we aan de nabestaanden.”