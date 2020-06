Tweede autopsie wijst uit: George Floyd overleed door verstikking

Ze noemden andere gezondheidsproblemen in combinatie met drugsgebruik en de worsteling met de politie als oorzaken.

Maar de onafhankelijke lijkschouwers zien verstikking wel als de doodsoorzaak. „De dood van Floyd is veroorzaakt door verstikking als gevolg van nek- en rugcompressie dat ertoe geleid heeft dat er te weinig bloed naar zijn hersenen stroomde”, zo citeert ABC het autopsierapport.

Moord

De onafhankelijke medici vinden dat het gewicht op zijn rug, de handboeien en zijn positie bijgedragen hebben aan Floyds dood omdat ze het vermogen van zijn diafragma, het middenrif, om te functioneren verminderden. De 46-jarige Floyd overleed volgens het rapport al op de plaats waar hij werd aangehouden en niet in het ziekenhuis, wat eerder werd verondersteld. De artsen die de autopsie uitvoerden noemen het moord.

De autopsie werd verricht door Michael Baden en Allecia Wilson. Baden deed eerder onderzoek naar de dood van Eric Garner, die overleed nadat hij bij een arrestatie hard tegen de grond was gewerkt, en naar de dood van Michael Brown, die doodgeschoten werd door agenten in Missouri.

’De geest van mijn broer’

Floyd overleed nadat bij zijn arrestatie de politieman Derek Chauvin 8 minuten en 46 seconden zijn knie op zijn nek gedrukt hield. Omstanders filmden het incident en vroegen de agenten Floyd los te laten. Hij zei zelf dat hij geen adem kreeg. De laatste bijna drie minuten gaf Floyd geen teken van leven meer. In het ziekenhuis werd later zijn dood vastgesteld. Zijn dood is de oorzaak van grote protesten tegen politiegeweld en racisme door de hele VS.

Of het nieuwe autopsierapport wordt gebruikt in de zaak tegen de inmiddels ontslagen agent Derek Chauvin is nog niet bekend. In de VS is het niet gebruikelijk dat de slachtoffers in een strafzaak zelf bewijs verzamelen. De aanklager kan er wel voor kiezen om het rapport op te laten nemen in het bewijs.

Maandag bezocht Terrence Floyd de plek waar zijn broer overleed. Hij wilde „de geest van mijn broer” voelen.