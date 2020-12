Groepsgrootte met kerst niet verruimd

Ook de tijdelijke heropening van de restaurants zit er voorlopig niet in, ook al blijkt uit een interne nota van Economische Zaken (EZ) dat heropening van de horeca juist kan leiden tot minder besmettingen. De nota heeft nog altijd een mysterieuze status, aangezien zowel het ministerie van Volksgezondheid als Economische Zaken niet kunnen zeggen wie hem heeft geschreven. Tijdens het corona-overleg van het kabinet is het er wel over gegaan, zo zeggen betrokkenen.

’Het gaat niet goed’

De boodschap die premier Rutte en coronaminister De Jonge dinsdagavond op de persconferentie brengen, zal dan ook somber zijn. „Het gaat niet goed”, zei De Jonge dinsdagmiddag. „We zien het aantal besmettingen weer toenemen. We zitten op een plateau.”

De Jonge reageerde daarmee op de cijfers van het RIVM. Dat telde in de afgelopen week 43.103 positieve coronatests, 27 procent meer dan een week eerder. Het rijksinstituut noemt de stijging zorgwekkend.

Vaccineren

De coronaminister reageerde ook op het onderzoek van zorgbond NU’91 waaruit een lage bereidheid blijkt onder zorgpersoneel tot vaccineren. Slechts 36 procent zegt zeker van plan te zijn de prik te halen. „Als het bij deze percentages zou blijven, zou dat erg weinig zijn, want voor goede immuniteit is een hogere vaccinatiegraad nodig. Het toont aan dat we nog een hele hoop te doen hebben.” Het is een ’kwestie van goed informeren’, zegt De Jonge.

Aan een vaccinatieplicht wil De Jonge niet, ook niet voor zorgpersoneel. „Een plicht ondermijnt het draagvlak. Voor een hoge vaccinatiegraad hebben we draagvlak nodig.”