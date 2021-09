Man op vrije voeten na overlijden vrouw die van trap was gevallen IJsselstein

Ⓒ MENNO BAUSCH

UTRECHT - De 53-jarige verdachte in de zaak van een overleden vrouw in een woning in IJsselstein blijft op vrije voeten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Utrecht donderdag tijdens een besloten zitting bepaald.