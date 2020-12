Eerste medisch geschoolde militairen ingezet bij noodlijdende verpleeghuizen

De 10 militairen in Apeldoorn zijn de eerste van de ongeveer 100 medisch geschoolde militairen die Defensie beschikbaar heeft gesteld om bij te springen tijdens de tweede coronagolf. Het team blijft in principe tot en met 19 januari beschikbaar.

Het zorghotel in Apeldoorn is ook bedoeld om ziekenhuizen en thuiszorg in de omgeving te ontlasten. In het hotel zitten mensen die corona hebben maar vanwege hun ziekte tijdelijk niet thuis de zorg kunnen ontvangen die zij nodig hebben.

Afgelopen weekend deden ziekenhuizen in Groningen, Apeldoorn en Twente een noodoproep voor de inzet van militairen. Zorginstellingen in de regio worden overspoeld met coronapatiënten, en in sommige ziekenhuizen zou ’code zwart’ dreigen. Het ministerie beoordeelt sinds gisteren de verzoeken om militaire bijstand in de getroffen regio’s.

Dat Defensie geen eindeloos personeel beschikbaar heeft, werd gisteren al duidelijk. Het verzoek om verpleegkundigen en artsen van drie veiligheidsregio’s in oost en noord Nederland was - zonder dat ze het wellicht beseften - alleen gericht aan een van de defensieonderdelen die afgelopen jaren het meest te lijden hadden onder de bezuinigingen.

Maandagavond kondigde het kabinet aan dat defensie met duizend man over de brug komt. Dat zijn vooral militairen zonder medische opleiding of ervaring die al eerder waren aangeboden voor hand- en spandiensten. Zo’n 100 van de 1000 beschikbaar gestelde militairen hebben wél een medische achtergrond. De bijstand wordt alleen verleend als instellingen kunnen bewijzen dat er geen andere oplossing voor hun personeelsprobleem is.