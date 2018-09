’Meer slimme camera’s nodig’

De harde cijfers laten zien, dat het aantal verkeersdoden in ons land de afgelopen twee jaar weer stijgende is. Onderzoeken wijzen uit, dat het gebruik van de mobiele telefoon in de auto daar steeds meer debet aan is.

Terecht, dat er aangedrongen wordt op harde maatregelen tegen dit onveilig gedrag in het verkeer. Vooral de naar school fietsende jeugd maakt zich veelvuldig schuldig aan dit ongewenste gedrag. Met alle gevolgen vandien.

De politie wil hier hard op inzetten door gebruik te gaan maken van slimme camera's. Maar zij krijgen vooralsnog de beschikking over slechts een belachelijk aantal van elf van deze speciale camera's die zich op dit moment nog in de testfase bevinden. Daar ga je de oorlog niet mee winnen.

Voeg daar nog aan toe, dat van alle agenten er 7 tot 10 procent ziek, gefrustreerd en vermalen door de reorganisatie thuis zitten en je kunt op je vingers natellen, dat van al die mooie plannen weinig terecht zal komen.

Jan Muijs, Tilburg