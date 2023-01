Premium Het beste van De Telegraaf

Man (66) in Sittard gearresteerd voor doodsbedreiging rechter: ’Hij krijgt een kogel door zijn kop’

Door Bas Dingemanse Kopieer naar clipboard

Een rechter van de Rechtbank Limburg is volgens de politie met de dood bedreigd. Ⓒ ANP

Sittard/Roermond - De politie heeft een 66-jarige man gearresteerd voor een doodsbedreiging aan het adres van een rechter. Hij is dinsdagmorgen aangehouden in een woning in Sittard.