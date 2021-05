Verdachte (16) van aanrandingen in Alkmaar meldt zich met ouders bij de politie

De serieaanrander stond in de volksmond bekend als de ’billenpetser’. Hij is ingesloten en wordt verhoord. Onderzocht wordt of hij verantwoordelijk is voor de 32 aanrandingen in Alkmaar en Heiloo.

De vrouwen die aangifte hebben gedaan van de mogelijk gerelateerde aanrandingen zijn door de zedenpolitie telefonisch hiervan op de hoogte gebracht.

De verdachte zal maandag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie zet het onderzoek voort.

De politie deelde deze week geblurde beelden van de jongen: